Її Величність побувала на відкритті колекцій монастиря Descalzas Reales у Мадриді. Для офіційної події вона обрала стримане вбрання.

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Стриманий look Летиції

Королева постала перед публікою в сірому двобортному піджаку та штанах від Hugo Boss. Вперше цей костюм вона одягала на захід Червоного Хреста в січні 2020 року. Під піджаком у королеви був тілесний джемпер з V-подібним вирізом. Поверх накинула пальто світло-коричневого кольору Caramelo з колекції 2020 року. З взуття обрала коричневі шкіряні черевики на підборах.

Як завжди, Її Величність мала на обличчі захисну маску. Вона не забуває про карантинні обмеження в час пандемії коронавірусу й нагадує на важливості їх дотримання. Волосся вклала рівно, повіки нафарбувала коричневими тінями. У вухах Летиції були маленькі сережки-кільця, а на пальці – улюблена каблучка.