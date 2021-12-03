Її Величність побувала на відкритті колекцій монастиря Descalzas Reales у Мадриді. Для офіційної події вона обрала стримане вбрання.
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Стриманий look Летиції
Королева постала перед публікою в сірому двобортному піджаку та штанах від Hugo Boss. Вперше цей костюм вона одягала на захід Червоного Хреста в січні 2020 року. Під піджаком у королеви був тілесний джемпер з V-подібним вирізом. Поверх накинула пальто світло-коричневого кольору Caramelo з колекції 2020 року. З взуття обрала коричневі шкіряні черевики на підборах.
Як завжди, Її Величність мала на обличчі захисну маску. Вона не забуває про карантинні обмеження в час пандемії коронавірусу й нагадує на важливості їх дотримання. Волосся вклала рівно, повіки нафарбувала коричневими тінями. У вухах Летиції були маленькі сережки-кільця, а на пальці – улюблена каблучка.
Королева Летиція в картатому костюмі / Фото Getty Images
Попередні аутфіти королеви Іспанії
- Іспанська королева у Швеції позувала перед публікою у ніжно-рожевій красивій сукні довжини міді й на довгий рукав.
- У червоній сукні та коричневій накидці Летиція прибула на зустріч з монархами Швеції.
- Для перельоту Її Величність обирала розкішне червоне пальто.