Королева Летиция покорила элегантностью в сером платье: фото нового выхода

Испанская королева Летиция совершила новый публичный выход, во время которого покорила элегантностью в красивом платье серого цвета. Ее Величество одеждой удачно подчеркнула изящную фигуру.
Королева Летиция приехала на встречу с Фондом против наркомании. Событие произошло 2 июня в Мадриде.
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Ее Величество часто приобщается к различным инициативам, которые пытаются улучшить качество жизни людей. Она появляется на важных для общества мероприятиях и каждый раз очаровывает безупречным внешним видом.
Элегантный образ королевы Летиции
Для нового выхода Ее Величество выбрала серое платье с короткими рукавами, оригинально пошиты, и красивым вырезом на ноге. Летиция любит подчеркивать стройную талию поясами. На этот раз выбрала такой аксессуар черного цвета. Из обуви королева выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке.
В руке она держала лаконичный черный клатч который гармонично дополнил look. На пальце Летиции красовалось любимое кольцо, которое подарили девушки. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала привычный повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.
Королева Летиция в сером платье / Фото Getty Images
Королева Летиция в сером платье / Фото Getty Images
Предыдущие выходы королевы Летиции
- Королева с мужем побывали на праздничном мероприятии по случаю Дня Вооруженных Сил. Ее Величество для такого события выбрала платье нежно-розового цвета.
- Ее Величество посетила конфирмации дочери принцессы Леонор в церкви "Асунсьон де Нуэстра Сеньора" в элегантной белой блузке и черных брюках.
- На вручение премии Мигеля де Сервантеса 2020 года поэту Франсиско Бринес в доме автора Летиция предстала в ярком костюме оранжевого цвета.