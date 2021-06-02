Монархи Испании побывали на открытии Мемориального центра жертв терроризма, которое состоялось 1 июня в испанском городе Витория.
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Элегантный look королевы Летиции
Для такого мероприятия Ее Величество выбрала длинное черное платье, которое застегивалось на пуговицы. Также у наряда был пояс, который удачно подчеркнул изящную талию Летиции. Одежда королева совместила с черными туфлями-лодочками на каблуках.
Среди аксессуаров и украшений образ Летиции дополнили маленькая черная сумка и серьги. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала привычный повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.
Новый выход королевской четы Испании / Фото Getty Images
Король Филипп VI предстал перед публикой в полосатом костюме, рубашке, яркой галстуке и классической обуви.
Королева Летиция в черном платье / Фото Getty Images
Предыдущие образы королевы Летиции
- На конфирмации дочери принцессы Леонор в церкви "Асунсьон где Нуэстра Сеньора" Ее Величество появилась в белой блузке и черных брюках.
- Королева Испании приняла участие в 10-й годовщины Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с женщинами и бытовым насилием в темно-синий блузке с короткими рукавами и голубой юбке.
- Королева посетила туристическую ярмарку FITUR в выставочном центре Ифема в безупречном total white аутфите.