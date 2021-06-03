Королева Летиция приехала на встречу с Фондом против наркомании. Событие произошло 2 июня в Мадриде.

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Ее Величество часто приобщается к различным инициативам, которые пытаются улучшить качество жизни людей. Она появляется на важных для общества мероприятиях и каждый раз очаровывает безупречным внешним видом.

Элегантный образ королевы Летиции

Для нового выхода Ее Величество выбрала серое платье с короткими рукавами, оригинально пошиты, и красивым вырезом на ноге. Летиция любит подчеркивать стройную талию поясами. На этот раз выбрала такой аксессуар черного цвета. Из обуви королева выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке.

В руке она держала лаконичный черный клатч который гармонично дополнил look. На пальце Летиции красовалось любимое кольцо, которое подарили девушки. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала привычный повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.



Королева Летиция в сером платье / Фото Getty Images



Королева Летиция в сером платье / Фото Getty Images

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