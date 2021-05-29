Королевская семья побывала на конфирмации принцессы Леонор в церкви "Асунсьон де Нуэстра Сеньора" в муниципалитете Аравака. Это первый за долгое время публичный выход монархов и наследниц престола.

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Элегантный look королевы Летиции

Для торжественного мероприятия Ее Величество выбрала элегантный наряд. Летиция предстала перед камерами в черных укороченных брюках и белой блузке с широкими рукавами и большими пуговицами с одной стороны. Соединила такой изысканный наряд с элегантными туфлями-лодочками черного цвета на каблуке.

Волосы королева уложила ровно и забрала назад. На лице сделала фирменный повседневный макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров образ дополнили минималистичные серьги и черный клатч.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images



Королевская семья Испании / Фото Getty Images

Дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI принцесса Леонор и принцесса София позировали в красивых и легких летних платьях. Наряд подчеркнул женственность девочек и их невероятную красоту.

Король для важного события выбрал классический костюм, рубашку и галстук. Все четверо мило улыбались и наслаждались праздничным весенним днем.