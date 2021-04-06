Принц Людовик Люксембургский объявил, что во второй раз намерен жениться. О помолвке 34-летнего принца и его избранницы по имени Скарлетт-Лорен Сирг сообщили 6 апреля. Что известно о свадьбе и невесте принца Луи читайте далее.

Радостное известие о помолвке принца Луи со Скарлетт-Лорен Сирги, королевская семья сообщила на своей официальной странице в Инстаграм. Публикация состоит из трех фото: первое из архива влюбленных, а два других – это официальные снимки пары.

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На первом фото поста возлюбленные нежно обнимаются и счастливо улыбаются. Принц Луи держит руку возлюбленной, на безымянном пальце которой виднеется золотое кольцо.



Принц Луи Люксембургский женится во второй раз / Фото из Инстаграма королевской семьи

Мы рады объявить о помолвке нашего сына принца Луи и Скарлетт-Лорен Сирги. Принцы Габриэль и Ной присоединяются к нашим поздравлениям. Мы желаем паре огромного счастья,

– подписала фотографию королевская семья.

Что известно о помолвке принца Луи

Принц Луи – третий сын из пяти детей герцога Люксембурга Анри и его жены герцогини Марии-Терезы. На королевский престол Луи не претендует, ведь ранее он добровольно от него отказался. Для принца этот брак будет вторым, ведь первый раз он женился на сержантке Тесси Антони, в браке с которой родилось двое сыновей. Однако отношения у пары не сложились и в 2017 году они развелись.

Принц Луи с невестой и родителями / Фото из Инстаграма королевской семьи

Известно, что будущей жене Луи, Скарлетт-Лорен Сирги, 29 лет и она по профессии адвокат. Девушка работает в юридической фирме, которую основали ее родители, и где в качестве посредника работает принц Луи. Вероятно, там пара и познакомилась. Впервые Сирги появилась на публике в компании принца Луи год назад.