Испанская королева Летиция покорила сеть новым безупречным образом на деловой встрече. Она предстала перед камерами в классическом костюме и пудровом пальто.

Источник: 24 канал

Испанская королева Летиция продолжает продуктивное начало года. Она посетила очередную деловую встречу в Мадриде и поразила публику новым безупречным образом.

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Королева прибыла в Королевскую инженерную академию. Ее Величество каждый раз покоряет публику аутфитом, поэтому и в этот раз общественность не обошла элегантность испанской королевы.

Образ королевы Летиции

Королева Летиция часто выбирает классические костюмы, ведь они ей очень идут. Поэтому и для очередного делового выхода она выбрала серо-синий клетчатый костюм, состоящий из брюк и жакета.

Под жакетом красовалась света кофточка. А сверху королева надела длинное пальто пудрового цвета, что придало look элегантность и утонченность.

Наряд королева Летиция соединила с черными туфлями на невысоком каблуке. Также она дополнила образ лаконичными аксессуарами: серьгами и кольцом.

Темные волосы Ее Величество собрала в конский хвост, а на лице сделала роскошный макияж с акцентом на глазах, который удачно завершил весь look.



Королева Летиция / Фото Getty Images