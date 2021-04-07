Іспанська королева Летиція відвідала штаб-квартиру страхової компанії та з'явилась на публіці у бездоганному весняному образі. Вона постала у смугастому жакеті та білосніжних штанах.

Дружина іспанського короля Летиція днями відвідала штаб-квартиру Mutua Madrileña. Вона прибула на ділову зустріч у велику іспанську страхову компанію, що забезпечує страхування життя, автомобілів, здоров'я і нещасних випадків.

Не пропустіть Принц Люксембургу Луї одружується вдруге: хто обраниця

Образ королеви Летиції

Для чергового ділового виходу іспанська королева обрала стильне вбрання, яким підкорила публіку. Летиція постала перед камерами у вузьких вкорочених білосніжних штанах та чорній кофтинці. Зверху Її Величність одягнула смугастий шкіряний різнобарвний жакет, що додав аутфітові сміливості.

Таке вбрання королева Іспанії поєднала з малиновими замшевими туфлями з гострим носком та на високих підборах. Стильний образ доповнила невелика сумочка світлого кольору на ремінці-ланцюжку.

Летиція розпустила волосся та злегка накрутила кінчики. На обличчі Її Величність зробила розкішний макіяж, підкресливши очі коричневими тінями. Оскільки пандемію коронавірусу ще не поборено, королева на всіх заходах з'являється у захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Елегантні образи королеви Летиції