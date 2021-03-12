Королева Летиция покорила элегантным образом в стильном пальто: фото
Испанская королева Летиция и король Филипп VI посетили торжественное мероприятие. Ее Величество продемонстрировала стильный и элегантный образ в черном наряде.
Источник:24 канал
Король Филипп VI и королева Летиция появились вместе на публике 11 марта. Монаршая семья посетила торжественное мероприятие в Королевском дворце по случаю Европейского дня жертв терроризма. Этот день также является 17 годовщиной теракта в Мадриде.
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Образ королевы Летиции
Испанская королева появилась на публике в сдержанном, но элегантном аутфите. Летиция предстала перед камерами в черном двубортном пальто с серебристыми пуговицами, низ которого был расширен. Это подчеркивало хрупкую фигуру Ее Величества.
Наряд королева Испании соединила с длинными замшевыми сапогами с острым носком и на каблуках. На этот раз она решила предстать в total black look. Королева Летиция дополнила образ золотым кольцом и лаконичными серьгами, что сверкали в ушах.
Ее Величество собрала густые волосы в конский хвост. Визажисты позаботились о макияже, накрасив веки коричневыми и золотистыми тенями.
Король Филипп VI рядом с женой выглядел не менее изысканно. Он примерил белую рубашку, яркий синий галстук и классический костюм темного оттенка. Супруги монархов на мероприятии находились в масках, ведь эпидемия коронавируса до сих пор не отступила.
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images
Стильные образы королевы Летиции
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