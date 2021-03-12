Испанская королева Летиция и король Филипп VI посетили торжественное мероприятие. Ее Величество продемонстрировала стильный и элегантный образ в черном наряде.

Король Филипп VI и королева Летиция появились вместе на публике 11 марта. Монаршая семья посетила торжественное мероприятие в Королевском дворце по случаю Европейского дня жертв терроризма. Этот день также является 17 годовщиной теракта в Мадриде.

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Образ королевы Летиции

Испанская королева появилась на публике в сдержанном, но элегантном аутфите. Летиция предстала перед камерами в черном двубортном пальто с серебристыми пуговицами, низ которого был расширен. Это подчеркивало хрупкую фигуру Ее Величества.

Наряд королева Испании соединила с длинными замшевыми сапогами с острым носком и на каблуках. На этот раз она решила предстать в total black look. Королева Летиция дополнила образ золотым кольцом и лаконичными серьгами, что сверкали в ушах.

Ее Величество собрала густые волосы в конский хвост. Визажисты позаботились о макияже, накрасив веки коричневыми и золотистыми тенями.

Король Филипп VI рядом с женой выглядел не менее изысканно. Он примерил белую рубашку, яркий синий галстук и классический костюм темного оттенка. Супруги монархов на мероприятии находились в масках, ведь эпидемия коронавируса до сих пор не отступила.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

Стильные образы королевы Летиции