На днях королева Испании посетила Авиационную академию испанской армии (ACAVIET) в Мадриде. Во время церемонии Летиция приняла парад, передала Академии национальный флаг Испании и произнесла речь.

Смотрите также Королева Летиция повторила образ в платье с цветочным принтом: красивые фото

Образ королевы Летиции

Для церемонии испанская королева появилась в изысканном образе, который захватил публику. Летиция предстала в твидовом платье-пальто молочного цвета от бренда Felipe Varela. Оно удачно подчеркивало стройную фигуру королевы.

Наряд Ее Величество соединила со светло-коричневыми туфлями с ремешками на высоком каблуке. Изысканный образ она дополнила также массивным кольцом на указательном пальце.

Темные волосы королева собрала в низкий пучок. Такая прическа добавила женственности и утонченности. На лице Летиция сделала макияж с акцентом на глазах, которые накрасила темными тенями. Как и на всех публичных мероприятиях, испанская королева предстала в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Какой образ повторила королева

В таком же молочном платье королева Летиция появилась в 2006 году. 15 лет назад она надевала этот наряд на крестины своей старшей дочери Леонор. Очевидно, что Ее Величество не пренебрегает старыми вещами и повторяет предыдущие аутфиты.



Королева Летиция на крестинах дочери в 2006 году / Фото Getty Images