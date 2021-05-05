Королева Летиция всегда демонстрирует безупречный вкус в одежде. Она предстает перед камерой в красивых платьях, костюмах, которыми завораживает.
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Яркий образ королевы Летиции
Для поездки на VI Образовательный конгресс по редким болезням Ее Величество выбрала классические брюки красного цвета и белую блузку с пышными рукавами. Наряд Летиция соединила с лакированными красными туфлями-лодочками на каблуках.
Волосы королева уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.
Такой образ Летиции был очень ярким и одновременно нежным и женственным. Она в очередной раз подчеркнула прелести роскошной фигуры и очаровала потрясающим видом.
Королева Летиция в красных штанах и белой блузке / Фото Getty Images
Королева Летиция в красных штанах и белой блузке / Фото Getty Images
Лучшие весенние аутфиты королевы Летиции
- На встречу с женщинами-предпринимателями в Мадриде Ее Величество пришла в стильном джинсовом платье-рубашке.
- На презентации нового бренда и стратегии IFEMA во Дворце конгрессов в Мадриде Летиция появилась в кофте без рукавов и юбке.
- Ее Величество посетила церемонию награждения Клары Кампоамор в конгрессе Мадрида в total red образе.