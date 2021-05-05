Королева Летиция всегда демонстрирует безупречный вкус в одежде. Она предстает перед камерой в красивых платьях, костюмах, которыми завораживает.

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Яркий образ королевы Летиции

Для поездки на VI Образовательный конгресс по редким болезням Ее Величество выбрала классические брюки красного цвета и белую блузку с пышными рукавами. Наряд Летиция соединила с лакированными красными туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы королева уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.

Такой образ Летиции был очень ярким и одновременно нежным и женственным. Она в очередной раз подчеркнула прелести роскошной фигуры и очаровала потрясающим видом.



Королева Летиция в красных штанах и белой блузке / Фото Getty Images



​Королева Летиция в красных штанах и белой блузке / Фото Getty Images

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