Ее Величество побывала на Дне сбора средств Красного креста. Мероприятие состоялось в Мадриде. Поскольку погода была довольно жаркой, Летиция решила надеть легкое платье, в котором уже появлялась на публике летом 2020 года.
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Нежный образ королевы Летиции
Испанская королева предстала перед камерами в нежном платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло женственность королевы. Такой наряд сделал образ Летиции невероятно изысканным. Она соединила его со светло-розовыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы Ее Величество уложила ровно. Королева часто для светских выходов выбирает именно такую прическу, которая подходит под любой наряд.
На лице Летиция сделала макияж с коричневыми тенями на веках. Среди аксессуаров довершила аутфит роскошными серьгами и любимой кольцом, которое подарили дочери.
Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то королева Испании не забывает о защитной маске и не является без нее в публичных местах. Она на собственном примере показывает, что необходимо соблюдать все правила безопасности, чтобы уберечь себя и родных от инфицирования.
Романтический look королевы Летиции / Фото Getty Images
Романтический look королевы Летиции / Фото Getty Images
Где королева появлялась в этом платье раньше
Летом 2020 года супруги монархов Испании были в туре по городам страны с целью поддержки экономической, социальной и культурной деятельности после распространения коронавирусной болезни. 17 июля Летиция с мужем посетили Музей изобразительных искусств в Бильбао. Именно для того визита Ее Величество выбрала платье с цветочным принтом, которое тогда соединила с бежевыми босоножками на высокой платформе.