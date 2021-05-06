Ее Величество побывала на Дне сбора средств Красного креста. Мероприятие состоялось в Мадриде. Поскольку погода была довольно жаркой, Летиция решила надеть легкое платье, в котором уже появлялась на публике летом 2020 года.

Смотрите также Королева Летиция покорила безупречным образом в синем платье: эффектный кадр

Нежный образ королевы Летиции

Испанская королева предстала перед камерами в нежном платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло женственность королевы. Такой наряд сделал образ Летиции невероятно изысканным. Она соединила его со светло-розовыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы Ее Величество уложила ровно. Королева часто для светских выходов выбирает именно такую ​​прическу, которая подходит под любой наряд.

На лице Летиция сделала макияж с коричневыми тенями на веках. Среди аксессуаров довершила аутфит роскошными серьгами и любимой кольцом, которое подарили дочери.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то королева Испании не забывает о защитной маске и не является без нее в публичных местах. Она на собственном примере показывает, что необходимо соблюдать все правила безопасности, чтобы уберечь себя и родных от инфицирования.



Романтический look королевы Летиции / Фото Getty Images



Романтический look королевы Летиции / Фото Getty Images

Где королева появлялась в этом платье раньше

Летом 2020 года супруги монархов Испании были в туре по городам страны с целью поддержки экономической, социальной и культурной деятельности после распространения коронавирусной болезни. 17 июля Летиция с мужем посетили Музей изобразительных искусств в Бильбао. Именно для того визита Ее Величество выбрала платье с цветочным принтом, которое тогда соединила с бежевыми босоножками на высокой платформе.