В пятницу, во Всемирный день книги и авторского права, королева Летиция и король Филипп VI посетили Институт Сервантеса. Королева Испании очаровала публику очередным безупречным аутфитом.

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Образ королевы Летиции

Испанская королева предстала перед камерами фотографов в роскошном синем платье длины миди от Massimo Dutti с V-образным вырезом. Широкий пояс с бантом удачно подчеркнул идеальную фигуру Ее Величества. Сверху она надела длинное белое пальто, что придало образу изысканности и элегантности.

Наряд Летиция соединила с синими туфлями с острым носком и на высоких каблуках. В стиль к ним королева подобрала прямоугольную сумку из змеиной кожи. На этот раз она решила не дополнять look аксессуарами.

Испанская королева выпрямила пышные волосы и распустила их. На лице она сделала красивый макияж с акцентом на глазах. Ее Величество накрасила веки коричневыми и яркими блестящими тенями.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Изысканные аутфиты королевы Испании