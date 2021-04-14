Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками новыми смелыми фото. Звезда продемонстрировала трендовый образ в голубой рубашке.

Известная украинская артистка Светлана Тарабарова часто делится кадрами из жизни на личной странице. На этот раз она показала новый образ и покорила сеть.

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Образ Светланы Тарабаровой

Знаменитость позировала перед камерой на темном фоне, вероятно, готовясь к выступлению. Она появилась в голубой классической рубашке оверсайз, которую расстегнула и приспустила, добавив аутфиту дерзости. Светлана Тарабарова соединила наряд с белым широким ремнем, что удачно подчеркнул безупречную фигуру.

Стильный образ певица дополнила одной массивной серьгой в виде кольца с жемчугом. Также она сделала изысканную прическу, собрав волосы в высокий пучок и украсив его синим платком.

Роскошный look Светлана Тарабарова завершила макияжем. Она выровняла тон лица, сделала контуринг, подчеркнула глаза тонкими стрелками и накрасила губы розовым блеском.

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Светлана Тарабарова о застенчивости

В подписи к фото звезда призналась, что является застенчивой. Однако для нее как для медийного лица это выливается в определенный стресс. Поэтому Светлана много над собой работает. Также певица решила поделиться секретами, как справиться с этим чувством.

Не бояться говорить с другими

По мнению Тарабаровой, практика – наше все. Надо общаться с окружающими как можно чаще и знакомиться с новыми людьми.

Надо меняться

Певица подчеркнула, что лучший способ побороть застенчивость – менять себя самого и свои мысли. Можно сделать новую прическу, обновить гардероб.

Прекратить себя накручивать и представлять все самое ужасное

Звезда отметила, что "в своей собственной голове мы в плену, из которого нас не сможет вытянуть никто, кроме нас самих".

Вспомнить о том, что никто не совершенен

Светлана Тарабарова добавила, что у других людей так же есть недостатки и проблемы. А у большинства из них нет времени думать именно о тебе.

Просто поверить в себя

"Застенчивость появляется от неуверенности, а значит, самое действенное средство борьбы с застенчивостью – это стать более уверенным в себе, – считает звезда.