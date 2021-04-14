Королева Летиція показала витончену фігуру в елегантному вбранні: фото виходу
Іспанська королева Летиція відвідала черговий світський захід у конгресі. Вона підкорила публіку черговим вишуканим образом у вбранні без рукавів та в спідниці.
Джерело:24 канал
Королева Іспанії Летиція та король Філіп VI у вівторок, 13 квітня, відвідали презентацію нового бренду і стратегії IFEMA в Палаці конгресів у Мадриді. Її Величність вкотре підкорила публіку вишуканістю.
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Образ королеви Летиції
Іспанська королева постала перед об'єктивами у стильному аутфіті. Вона обрала обтислий чорний топ без рукавів, засвітивши рельєфні руки. Очевидно, що Її Величність веде здоровий та спортивний спосіб життя. Також Летиція приміряла молочну плісировану спідницю й чорний широкий пояс, що вдало закцентував на бездоганній фігурі.
Вбрання королева поєднала із лакованими чорними туфлями-човниками. Розкішний образ доповнювали сережки-підвіски з діамантами у формі крапель, масивна золота каблучка й чорна прямокутна сумочка.
Її Величність позувала з лаконічною зачіскою – вона випрямила та розпустила волосся. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила стрілками. Зважаючи на пандемію, Летиція постала у захисній масці.
Королева Летиція / Фото Getty Images
Розкішні образи Летиції
- Королева продемонструвала вишуканий аутфіт у повністю червоному вбранні.
- Летиція захопила стильним образом у жакеті.
- Іспанська королева показала look в елегантному піджаку.
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