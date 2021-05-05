Королева Летиція завжди демонструє бездоганний смак в одязі. Вона постає перед камерою в красивих сукнях, костюмах, якими зачаровує.

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Яскравий образ королеви Летиції

Для поїздки на VI Освітній конгрес з рідкісних хвороб Її Величність обрала класичні штани червоного кольору та білу блузку з пишними рукавами. Вбрання Летиція поєднала з лакованими червоними туфлями-човниками на підборах.

Волосся королева вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках.

Такий образ Летиції був дуже яскравим і водночас ніжним та жіночним. Вона вкотре підкреслила принади розкішної фігури та зачарувала приголомшливим виглядом.



Королева Летиція у червоних штанах і білій блузці / Фото Getty Images



Королева Летиція у червоних штанах і білій блузці / Фото Getty Images

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