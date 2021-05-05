Королева Летиція завжди демонструє бездоганний смак в одязі. Вона постає перед камерою в красивих сукнях, костюмах, якими зачаровує.
Дивіться також Королева Летиція підкорила бездоганним образом у синій сукні: ефектний кадр
Яскравий образ королеви Летиції
Для поїздки на VI Освітній конгрес з рідкісних хвороб Її Величність обрала класичні штани червоного кольору та білу блузку з пишними рукавами. Вбрання Летиція поєднала з лакованими червоними туфлями-човниками на підборах.
Волосся королева вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках.
Такий образ Летиції був дуже яскравим і водночас ніжним та жіночним. Вона вкотре підкреслила принади розкішної фігури та зачарувала приголомшливим виглядом.
Королева Летиція у червоних штанах і білій блузці / Фото Getty Images
Королева Летиція у червоних штанах і білій блузці / Фото Getty Images
Найкращі весняні аутфіти королеви Летиції
- На зустріч з жінками-підприємцями у Мадриді Її Величність прийшла у стильній джинсовій сукні-сорочці.
- На презентації нового бренду і стратегії IFEMA в Палаці конгресів у Мадриді Летиція постала в кофті без рукавів та спідниці.
- Її Величність відвідала церемонію нагородження Клари Кампоамор в конгресі Мадриду у total red образі.