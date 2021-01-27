В черном костюме: королева Летиция поразила стилем во время нового выхода – фото
Испанская королева Летиция снова покорила публику образом. Она выбрала классический черный костюм для очередного делового выхода.
Источник: 24 канал
Испанская королева Летиция не устает тщательно подбирать образы для очередного делового выхода в свет. На днях она посетила штаб-квартиру FEDER (Испанская федерация редких заболеваний) в Мадриде.
Смотрите также В пудровыми пальто и костюме: королева Летиция покорила безупречным образом – фото
Образ королевы Летиции
Ее Величество предстала перед камерами папарацци в деловом, но чрезвычайно стильном образе. Для нового выхода она выбрала total black look.
Королева позировала в черной кофточке и классических брючных штанах. Сверху она надела жакет в тон с тонким белым клетчатым принтом. Он добавил аутфиту утонченности и элегантности.
Наряд королева Летиция соединила с черными балетками с бантиками и с острым носком. Ее Величество распустила длинные волосы и уложила их легкими волнами.
На лице она сделала хороший макияж, накрасив глаза золотистыми и коричневыми тенями. Королева никогда не забывает о безопасности, поэтому и на этот раз предстала в защитной маске.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Поделиться новостью