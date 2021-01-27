Испанская королева Летиция снова покорила публику образом. Она выбрала классический черный костюм для очередного делового выхода.

Источник: 24 канал

Испанская королева Летиция не устает тщательно подбирать образы для очередного делового выхода в свет. На днях она посетила штаб-квартиру FEDER (Испанская федерация редких заболеваний) в Мадриде.

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Образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед камерами папарацци в деловом, но чрезвычайно стильном образе. Для нового выхода она выбрала total black look.

Королева позировала в черной кофточке и классических брючных штанах. Сверху она надела жакет в тон с тонким белым клетчатым принтом. Он добавил аутфиту утонченности и элегантности.

Наряд королева Летиция соединила с черными балетками с бантиками и с острым носком. Ее Величество распустила длинные волосы и уложила их легкими волнами.

На лице она сделала хороший макияж, накрасив глаза золотистыми и коричневыми тенями. Королева никогда не забывает о безопасности, поэтому и на этот раз предстала в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images