Іспанська королева Летиція вкотре вразила бездоганним зовнішнім виглядом. Її Величність постала перед публікою у кофті та плісированій спідниці. Образ королеви був повсякденним, проте, як завжди, стильним.

Королівське подружжя Іспанії відвідало палац Ель Пардо, що розташований в Мадриді. Король та королева взяли участь у Національній спортивній премії 2018 року.

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Елегантний look королеви Летиції

Її Величність підкорила стильним повсякденним образом. Летиція постала перед камерою в чорній обтислій кофті та плісированій спідниці бежевого кольору. Такий аутфіт вона поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Елегантний look королева доповнила довгими яскравими сережками синього кольору та улюбленою каблучкою, яку їй подарували доньки. Волосся Летиція зібрала в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Також Її Величність не забула про захисну маску.



Королева Летиція та король Філіп IV / Фото Getty Images



Королева Летиція та король Філіп IV / Фото Getty Images

Вишукані образи королеви Летиції: