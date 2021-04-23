На торжественной церемонии старшая дочь Летиции, 15-летняя принцесса Леонор, традиционно разбила о борт судна бутылку красного вина, которое заменило шампанское. Девушка появилась на публике в сдержанном сером платье и белом жакете, которые соединила с красными балетками.

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Королевская семья на мероприятии

Принцесса София в то же время предстала в красном платье с вышивкой и черных балетках. Король Филипп VI надел костюм.

Испанская королева Летиция позировала перед публикой в изысканном аутфите. Она выбрала серое платье длины миди, которое удачно подчеркивало фигуру. Наряд Ее Величество соединила с туфлями на высоком каблуке со змеиным принтом. Образ королевы Испании дополняла сумка в тон с таким же принтом.

Волосы Летиция собрала сзади в элегантный пучок, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Вся монаршая семья соблюдала карантин и находилась в защитных масках.



Испанская монаршая семья / Фото Getty Images



Королева Летиция / Фото Getty Images

Изысканные образы королевы Летиции