На торжественной церемонии старшая дочь Летиции, 15-летняя принцесса Леонор, традиционно разбила о борт судна бутылку красного вина, которое заменило шампанское. Девушка появилась на публике в сдержанном сером платье и белом жакете, которые соединила с красными балетками.
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Королевская семья на мероприятии
Принцесса София в то же время предстала в красном платье с вышивкой и черных балетках. Король Филипп VI надел костюм.
Испанская королева Летиция позировала перед публикой в изысканном аутфите. Она выбрала серое платье длины миди, которое удачно подчеркивало фигуру. Наряд Ее Величество соединила с туфлями на высоком каблуке со змеиным принтом. Образ королевы Испании дополняла сумка в тон с таким же принтом.
Волосы Летиция собрала сзади в элегантный пучок, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Вся монаршая семья соблюдала карантин и находилась в защитных масках.
Испанская монаршая семья / Фото Getty Images
Королева Летиция / Фото Getty Images
Изысканные образы королевы Летиции
- Ее Величество предстала в стильном платье-рубашке во время деловой встречи с бизнесвумен.
- Королева продемонстрировала изысканный аутфит в полностью красном наряде, посетив церемонию награждения в конгрессе.
- Летиция восхитила стильным образом в жакете, проведя деловую встречу в штаб-квартире страховой компании.