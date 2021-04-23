На урочистій церемонії старша донька Летиції, 15-річна принцеса Леонор, традиційно розбила об борт судна пляшку червоного вина, яке замінило шампанське. Дівчина з'явилась на публіці у стриманій сірій сукні та білому жакеті, які поєднала з червоними балетками.

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Королівська сім'я на заході

Принцеса Софі натомість постала у червоній сукні з вишивкою та чорних балетках. Король Філіп VI одягнув костюм.

Іспанська королева Летиція позувала перед публікою у вишуканому аутфіті. Вона обрала сіру сукню довжини міді, яка вдало підкреслювала фігуру. Вбрання Її Величність поєднала з туфлями на високих підборах зі зміїним принтом. Образ королеви Іспанії доповнювала сумка у тон з таким самим принтом.

Волосся Летиція зібрала ззаду в елегантний пучок, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Уся монарша сім'я дотримувалась карантину та перебувала в захисних масках.



Іспанська монарша сім'я / Фото Getty Images



Королева Летиція / Фото Getty Images

Вишукані образи королеви Летиції