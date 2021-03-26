15-летняя дочь королевы Летиции осуществила первый публичный выход без родителей
Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции впервые самостоятельно появилась на официальном мероприятии. 15-летняя испанская принцесса Леонор прибыла на празднование 30-летия Института Сервантеса в Мадриде.
Источник:твиттер Института Сервантеса
Будущая королева Испании давно приобщается к официальным мероприятиям, однако ранее появлялась на публике только с родителями. 24 марта принцесса Леонор самостоятельно посетила торжественное празднование в Институте Сервантеса.
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Она появилась на праздновании с экземпляром Конституции Испании, отрывки из которого прочитала во время своего первого публичного выступления два года назад. Его вместе с собственной книгой "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" принцесса Леонор передала в дар Институту Сервантеса.
Последнюю из книг дочь Летиции читала с младшей сестрой Софией в прямом эфире по случаю Дня книги. Добавим, на мероприятии она произнесла короткую речь, поздравив руководство вуза со знаменательной датой.
Образ дочери королевы Летиции принцессы Леонор
Принцесса Астурийская для первого самостоятельного выхода выбрала идеальный аутфит. Она появилась в светлом шифоновом платье с рюшами и длинными рукавами от испанского бренда Poete. Леонор довершила наряд черными туфлями-лодочками на низком каблуке от Pretty Ballerinas. Длинные золотистые волосы наследница испанского престола уложила в лаконичные локоны, а лицо прикрыла защитной маской.
Напомним, в июне прошлого года королева Летиция посетила театр с мужем и детьми. Тогда принцесса Леонор выбрала красный плиссированный наряд от бренда Hugo Boss, который соединила с черными балетками и белой джинсовой курткой.
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