Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции впервые самостоятельно появилась на официальном мероприятии. 15-летняя испанская принцесса Леонор прибыла на празднование 30-летия Института Сервантеса в Мадриде.

Будущая королева Испании давно приобщается к официальным мероприятиям, однако ранее появлялась на публике только с родителями. 24 марта принцесса Леонор самостоятельно посетила торжественное празднование в Институте Сервантеса.

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Она появилась на праздновании с экземпляром Конституции Испании, отрывки из которого прочитала во время своего первого публичного выступления два года назад. Его вместе с собственной книгой "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" принцесса Леонор передала в дар Институту Сервантеса.

Последнюю из книг дочь Летиции читала с младшей сестрой Софией в прямом эфире по случаю Дня книги. Добавим, на мероприятии она произнесла короткую речь, поздравив руководство вуза со знаменательной датой.

Образ дочери королевы Летиции принцессы Леонор

Принцесса Астурийская для первого самостоятельного выхода выбрала идеальный аутфит. Она появилась в светлом шифоновом платье с рюшами и длинными рукавами от испанского бренда Poete. Леонор довершила наряд черными туфлями-лодочками на низком каблуке от Pretty Ballerinas. Длинные золотистые волосы наследница испанского престола уложила в лаконичные локоны, а лицо прикрыла защитной маской.

La Princesa de Asturias abre el 30.º aniversario del Instituto en su primer acto en solitario |https://t.co/MQ1V1UUbal



Tras dejar un legado en la #CajadelasLetras, elogió la biblioteca electrónica y preguntó sobre los trabajadores que aún no han vuelto a España por la pandemia. pic.twitter.com/1GBMTjtcUt — Instituto Cervantes (@InstCervantes) March 24, 2021

Напомним, в июне прошлого года королева Летиция посетила театр с мужем и детьми. Тогда принцесса Леонор выбрала красный плиссированный наряд от бренда Hugo Boss, который соединила с черными балетками и белой джинсовой курткой.