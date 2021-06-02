Королева Летиция для нового выхода выбрала черное платье: фото

Испанская королевская чета совершила новый выход. Ее Величество предстала перед публикой в черном платье и в очередной раз очаровала элегантностью и женственностью.

Монархи Испании побывали на открытии Мемориального центра жертв терроризма, которое состоялось 1 июня в испанском городе Витория.

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Элегантный look королевы Летиции

Для такого мероприятия Ее Величество выбрала длинное черное платье, которое застегивалось на пуговицы. Также у наряда был пояс, который удачно подчеркнул изящную талию Летиции. Одежда королева совместила с черными туфлями-лодочками на каблуках.

Среди аксессуаров и украшений образ Летиции дополнили маленькая черная сумка и серьги. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала привычный повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.



Новый выход королевской четы Испании / Фото Getty Images

Король Филипп VI предстал перед публикой в полосатом костюме, рубашке, яркой галстуке и классической обуви.



Королева Летиция в черном платье / Фото Getty Images

Предыдущие образы королевы Летиции