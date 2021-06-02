Монархи Іспанії побували на відкритті Меморіального центру жертв тероризму, яке відбулося 1 червня в іспанському місті Віторія.
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Елегантний look королеви Летиції
Для такого заходу Її Величність обрала довгу чорну сукню, яка застібалася на ґудзики. Також вбрання мало пояс, який вдало підкреслив витончену талію Летиції. Одяг королева поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.
Серед аксесуарів та прикрас образ Летиції доповнили маленька чорна сумка та сережки. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила звичний повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках.
Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images
Король Філіп VI постав перед публікою у смугастому костюмі, сорочці, яскравій краватці та класичному взутті.
Королева Летиція в чорній сукні / Фото Getty Images
Попередні образи королеви Летиції
- На конфірмації доньки принцеси Леонор у церкві "Асунсьон де Нуестра Сеньора" Її Величність з'явилася в білій блузці та чорних штанах.
- Королева Іспанії взяла участь у 10-й річниці Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з жінками та побутовим насильством у темно-синій блузці з короткими рукавами й блакитній спідниці.
- Королева відвідала туристичний ярмарок FITUR у виставковому центрі Іфема в бездоганному total white аутфіті.