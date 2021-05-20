Королева Испании приняла участие в 10-й годовщине Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с женщинами и бытовым насилием в Каса де Америка 19 мая 2021 года в Мадриде, Испания.

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Элегантный look королевы Летиции

На западе Ее Величество, как всегда, показала стильный наряд и очаровала изысканным образом. Летиция предстала перед камерами в обтягивающей длинной юбке голубого цвета. Стройную талию подчеркнул широкий пояс в тон юбке. Также королева надела темно-синюю блузку с широкими короткими рукавами. Наряд она соединила с туфлями-лодочками на высоком каблуке.

В руке испанская королева держала небольшой клатч. Волосы собрала в аккуратный пучок сверху, а на лице сделала привычный повседневный макияж с коричневыми тенями на веках. Среди украшений аутфит дополняли золотые серьги и кольцо. Не забыла Летиция и о защитной маске, без которой не появляется на публике.



Элегантный образ королевы Летиции / Фото Getty Images



Элегантный образ королевы Летиции / Фото Getty Images