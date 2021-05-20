К выходам королевской четы Испании всегда приковано особое внимание общественности. Королева Летиция всегда демонстрирует варианты красивых аутфитов, которыми вдохновляет миллионы поклонниц в разных уголках планеты.

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Новый look королевы Летиции

Ее Величество на туристическую ярмарку приехала в широких белых брюках и красивой блузке без рукавов, которая имела объемный пошив на плечах.

Total white образ акцентировал на стройной фигуре королевы и очень подходил ей. Также изящную талию Летиция подчеркнула с помощью тонкого черного пояса. Соединила наряд с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы королева уложила ровно и забрала назад. На лице сделала выразительный макияж с коричневыми тенями на веках. Дополнила аутфит лаконичными серьгами и защитной маской в тон одежде. Стоит отметить, что белый наряд также подчеркнул безупречный золотистый загар Ее Величества Испании.



Королева Летиция с мужем на туристической ярмарке / Фото Getty Images



Королева Летиция на туристической ярмарке / Фото Getty Images