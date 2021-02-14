Герцогиня Кембриджская встретилась по видеосвязи с основательницей организации Little Village Софией Паркер. Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом в белой блузке и с красивым макияжем.

Кейт Миддлтон активно проводит видеовстречи и демонстрирует стильные образы. На днях герцогиня Кембриджская встретилась с основательницей организации Little Village Софией Паркер. Эта организация помогает нуждающимся семьям детскими товарами. На этой неделе Little Village отпраздновала 5-летие со дня основания.

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В разговоре София Паркер и ее помощницы рассказали о бедственном положении женщин, которые обращаются за помощью в организацию. Кейт Миддлтон выразила им поддержку и отметила, что всегда думает о британских семьях.

Just when you think you’re over Zoom, along comes a call from The Duchess of Cambridge!



The Duchess @KensingtonRoyal called to check in with two of the mums we’ve supported, Vicky and Yelda and our Founder, @mssophiaparker



Great end to our 5th anniversary week! pic.twitter.com/FNgXXzWgZs — Little Village (@LittleVillageHQ) February 12, 2021

Образ Кейт Миддлтон

Герцогиня для новой видеовстречи выбрала лаконичный наряд. Она появилась в белой элегантной блузке от бренда LK Bennett с черными пуговицами и воротником. Стильный аутфит Кэтрин дополнила золотыми серьгами.

Темные волосы жена принца Уильяма расчесала и выровняла. На лице она сделала насыщенный роскошный макияж. Кейт Миддлтон подчеркнула глаза черными и коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.



Кейт Миддлтон / Скриншот с видео

Предыдущие образы герцогини

Напомним, недавно Кэтрин обратилась к публике необычным образом, записав видео самостоятельно. Она показала комфортный и повседневный look.

Также Кейт Миддлтон общалась с британскими учителями на прошлой неделе. Она продемонстрировала стильный образ в пиджаке.