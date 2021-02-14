Кейт Миддлтон очаровала образом в белой блузке и с макияжем во время встречи с женщинами
Герцогиня Кембриджская встретилась по видеосвязи с основательницей организации Little Village Софией Паркер. Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом в белой блузке и с красивым макияжем.
Источник:твиттер королевской семьи
Кейт Миддлтон активно проводит видеовстречи и демонстрирует стильные образы. На днях герцогиня Кембриджская встретилась с основательницей организации Little Village Софией Паркер. Эта организация помогает нуждающимся семьям детскими товарами. На этой неделе Little Village отпраздновала 5-летие со дня основания.
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В разговоре София Паркер и ее помощницы рассказали о бедственном положении женщин, которые обращаются за помощью в организацию. Кейт Миддлтон выразила им поддержку и отметила, что всегда думает о британских семьях.
Образ Кейт Миддлтон
Герцогиня для новой видеовстречи выбрала лаконичный наряд. Она появилась в белой элегантной блузке от бренда LK Bennett с черными пуговицами и воротником. Стильный аутфит Кэтрин дополнила золотыми серьгами.
Темные волосы жена принца Уильяма расчесала и выровняла. На лице она сделала насыщенный роскошный макияж. Кейт Миддлтон подчеркнула глаза черными и коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.
Кейт Миддлтон / Скриншот с видео
Предыдущие образы герцогини
- Напомним, недавно Кэтрин обратилась к публике необычным образом, записав видео самостоятельно. Она показала комфортный и повседневный look.
- Также Кейт Миддлтон общалась с британскими учителями на прошлой неделе. Она продемонстрировала стильный образ в пиджаке.
- Несколько дней назад Кэтрин и принц Уильям встретились онлайн со студентами медицинского университета. Для общения герцогиня выбрала элегантный жакет.
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