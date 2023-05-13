С наследниками престола: Букингемский дворец представил официальные портреты короля Чарльза III

Прошла неделя после коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы. Теперь Букингемский дворец опубликовал два новых портрета, посвященных этому историческому событию. На одном фото король позирует с наследниками престола.

Фотографии сделал фотограф Хьюго Бернанд в Тронном зале Букингемского дворца. На фото изображены монарх и его жена, королева Камилла со своими пажами.

Интересно Трогательно к стенам: король Чарльз и Камилла поделились милым видео по итогам коронации.

На первом историческом портрете на троне сидит король Чарльз ІІІ в императорской государственной короне и меховой мантии. В руках он держит символы власти – сферу Государя и скипетр Государя с крестом.

У короля стоят его наследники – принц Уильям и его сын принц Джордж.



Король Чарльз с наследниками / Фото из твиттера королевской семьи

На фото 40-летний принц Уэльский одет в парадную форму валлийской гвардии и мантию Ордена Подвязки. В последний раз подобная фотография публиковалась еще в 2020 году, когда покойная королева Елизавета позировала со своими тремя наследниками.



Королевские наследники, имеющие право на трон / Инфографика 24 Канала

На втором официальном портрете изображены король и королева со своими пажами.

Напомним, что пажи короля Чарльза:

старший внук, принц Джордж,

внук Сары Тронтон, одной из древнейших друзей и спутниц королевы Камиллы Николас Барклей,

сын Дэвида маркиза Чолмонделей, лорд Оливер Чолмонделей,

сын британского банкира и аристократа Эдварда Толлемаша – Ральф Толлемаш.

Пажи королевы Камиллы:

Три ее внука Гас и Луи Лопес, Фредди Паркер Боулз,

внучатый племянник Артур Эллиот.

Также на фото есть фрейлины Камиллы – ее сестра Аннабель Эллиот и близкая подруга Леди Ленсдоун.



Король Чарльз и Камилла с пажами / Фото из твиттера королевской семьи

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