После панихиды за Елизаветой II: песня "Боже, храни короля" впервые прозвучала в Лондоне
9 сентября 2022 , 21:20Читати новину українською
9 сентября в соборе Святого Павла состоялась вечерняя панихида за Елизаветой II. После нее впервые официально прозвучала песня "Боже, храни короля".
Знаменитая песня "Боже, храни королеву" теперь будет звучать по-другому. После смерти Ее Величества в Лондоне спели о ее наследнике – короле Чарльзе III.
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Словами "Боже, храни короля" подданные встречали Чарльза III, когда он прибыл из Шотландии в Букингемский дворец. Британцы оплакивают смерть королевы и выражают уважение новому монарху.
"Боже, храни короля" впервые спели в Лондоне
"Боже, храни короля" впервые за 70 лет прозвучала вечером в пятницу в соборе Святого Петра в Лондоне.
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Первый день правления короля Чарльза: что известно
- Чарльз перенял власть после смерти матери Елизаветы II. Это произошло 8 сентября 2022 года. Он старейший наследник в истории Великобритании.
- Чарльз был рядом с матерью в последние минуты ее жизни в замке Балморал в Шотландии.
- 9 сентября новый король уже прибыл в Лондон, где перед воротами Букингемского дворца встретился с подданными и посмотрел на цветы, которые принесли британцы.
- Во дворец Его Величество приехал на черном автомобиле прямо из аэропорта. Подданные короля сразу встретили нового главу государства и Содружества нации возгласами и лозунгами "Боже, храни короля!" и "Гип-гип ура!".
- Затем король провел первую аудиенцию в Букингемском дворце. Чарльз встретился с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, которую королева успела назначить на должность 6 сентября.
- После этой встречи король выступил с первым посланием к нации.
- Уже завтра, 10 сентября, в 10:00 его официально провозгласят королем Чарльзом III. Это произойдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.