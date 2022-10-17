После развода с женой: Константин Войтенко показал редкое фото с дочерью

17 октября 2022 , 10:47
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Источник:

инстаграмм Константина Войтенка

Недавно стало известно, что актер Константин Войтенко расстался с супругой Валентиной Марининой. Актер не рассказывает о разводе, но порадовал поклонников совместным фото с дочерью Эмилией.

Константин Войтенко редко говорит о личной жизни. Он публикует в сети сообщения о войне, а теперь впервые за длительное время поделился фотографией с 6-летней дочкой Эмилией.

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Фото Константина Войтенка с дочерью

Вероятно, это фото Константин сделал во время осенней прогулки с дочерью в парке. Маленькая Эмилия и ее отец искренне улыбались.

Эми передает всем поздравления (и пончик). Говорит, что победа уже близка,
– написал Войтенко под фото.


Константин Войтенко с дочерью / Фото из инстаграмма актера

Развод Константина Войтенка: главное

  • В сентябре 2021 года актер рассказал о ссоре с женой. Тогда он был участником "Танцев со звездами". На шоу сказали, что Валентина обиделась на мужа за участие в проекте, на который провалила кастинг как танцовщица. Поэтому пара якобы была вынуждена обращаться к психологу.
  • Однако девушка обвинила мужа и шоу во лжи. Их брак дал трещину еще в апреле, задолго до старта "Танцев со звездами". Супруги не жили вместе и обратились к семейному терапевту из-за "токсичных отношений", а не из-за ее зависти и нереализованности.
  • Впоследствии Войтенко объявил истинную причину сложных отношений с женой.
  • Супруги пытались спасти брак, но через несколько месяцев все-таки развелись.

Автор: Христина Кобак