Костянтин Войтенко рідко говорить про особисте життя. Він публікує в мережі дописи про війну, а тепер вперше за тривалий час поділився світлиною з 6-річною донечкою Емілією.

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Фото Костянтина Войтенка з донькою

Ймовірно, це фото Костянтин зробив під час осінньої прогулянки з донькою в парку. Маленька Емілія та її татусь щиро усміхалися.

Емі передає всім вітання (і пончик). Каже, що перемога вже близько,

– написав Войтенко під фото.



Костянтин Войтенко з донькою / Фото з інстаграму актора

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