Костянтин Войтенко рідко говорить про особисте життя. Він публікує в мережі дописи про війну, а тепер вперше за тривалий час поділився світлиною з 6-річною донечкою Емілією.
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Фото Костянтина Войтенка з донькою
Ймовірно, це фото Костянтин зробив під час осінньої прогулянки з донькою в парку. Маленька Емілія та її татусь щиро усміхалися.
Емі передає всім вітання (і пончик). Каже, що перемога вже близько,
– написав Войтенко під фото.
Костянтин Войтенко з донькою / Фото з інстаграму актора
Розлучення Костянтина Войтенка: головне
- У вересні 2021 року актор розповів про сварку з дружиною. Тоді він був учасником "Танців з зірками". На шоу сказали, що Валентина образилася на чоловіка за участь в проєкті, на який провалила кастинг як танцівниця. Через це пара нібито була змушена звертатися до психолога.
- Однак дівчина звинуватила чоловіка і шоу в брехні. Їхній шлюб дав тріщину ще у квітні, задовго до старту "Танців з зірками". Подружжя не жило разом і звернулося до сімейного терапевта через "токсичні стосунки", а не через її заздрощі та нереалізованість.
- Згодом Войтенко оголосив справжню причину складних стосунків з дружиною.
- Подружжя намагалося врятувати шлюб, але через кілька місяців все-таки розлучилося.