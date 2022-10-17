Константин Войтенко редко говорит о личной жизни. Он публикует в сети сообщения о войне, а теперь впервые за длительное время поделился фотографией с 6-летней дочкой Эмилией.

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Фото Константина Войтенка с дочерью

Вероятно, это фото Константин сделал во время осенней прогулки с дочерью в парке. Маленькая Эмилия и ее отец искренне улыбались.

Эми передает всем поздравления (и пончик). Говорит, что победа уже близка,

– написал Войтенко под фото.



Константин Войтенко с дочерью / Фото из инстаграмма актера

Развод Константина Войтенка: главное