Константин Войтенко редко говорит о личной жизни. Он публикует в сети сообщения о войне, а теперь впервые за длительное время поделился фотографией с 6-летней дочкой Эмилией.
Смотрите также Виктор Павлик встретился с единственной дочерью Кристиной и внуком после долгой разлуки: редкие фото
Фото Константина Войтенка с дочерью
Вероятно, это фото Константин сделал во время осенней прогулки с дочерью в парке. Маленькая Эмилия и ее отец искренне улыбались.
Эми передает всем поздравления (и пончик). Говорит, что победа уже близка,
– написал Войтенко под фото.
Константин Войтенко с дочерью / Фото из инстаграмма актера
Развод Константина Войтенка: главное
- В сентябре 2021 года актер рассказал о ссоре с женой. Тогда он был участником "Танцев со звездами". На шоу сказали, что Валентина обиделась на мужа за участие в проекте, на который провалила кастинг как танцовщица. Поэтому пара якобы была вынуждена обращаться к психологу.
- Однако девушка обвинила мужа и шоу во лжи. Их брак дал трещину еще в апреле, задолго до старта "Танцев со звездами". Супруги не жили вместе и обратились к семейному терапевту из-за "токсичных отношений", а не из-за ее зависти и нереализованности.
- Впоследствии Войтенко объявил истинную причину сложных отношений с женой.
- Супруги пытались спасти брак, но через несколько месяцев все-таки развелись.