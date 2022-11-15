В Казахстане отменили концерт путинистки Полины Гагариной: кто за этим стоит
Выступившая за полномасштабное вторжение России в Украину российская исполнительница Полина Гагарина не выступит в Алматы 14 февраля 2023 года. Казахи возмутились будущим приездом певицы и настояли, чтобы мероприятие отменили.
Как сообщили в российских СМИ, причиной стало недовольство казахов по поводу выступления исполнительницы, которая открыто поддерживает геноцид украинцев. Концерт должен был состояться в рамках ее тура "Обезоружена" и билеты на мероприятие уже продавались, но теперь анонс исчез с официального сайта Гагариной, с сайта организатора концерта и билетных касс.
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Отметим, что казахи не поддерживают войну в Украине и создавали по этой теме немало вирусных видео в сети. Также казахи открыто возмущались по поводу выступления Гагариной в соцсетях, спрашивая "кто и зачем везет к ним Z-артистов?". В частности, президент страны Касим-Жомарт Токаев не признал так называемые "республики" на Донбассе и отказался перебрасывать свои миротворческие силы в Украину по просьбе России.
Гагарина и ее политическая позиция
- Напомним, что в отличие от многих других стран Полине Гагариной и ее коллеге Киркорову запретили въезд в Эстонию на 5 лет.
- Полину Гагарину начали "кенселить" в шоубизнесе после ее участия в печально известном концерте на Лужниках в Москве по случаю оккупации Крыма. Он произошел весной 2022 года – в разгар русско-украинской войны. Под пропагандистские лозунги и с георгиевской лентой в виде буквы Z на груди певица исполнила хит Виктора Цоя "Кукушка".
- Впоследствии она участвовала в других прокремлевских мероприятиях. Что интересно, до 2018 года Полина Гагарина делала вид, что ничего не понимает в политике и активно выступала в незаконно оккупированном Крыму. Впоследствии она "прозрела" – возглавила общественное движение Putin Team и пела за кремлевского "фюрера".
- Украинский шоубиз тогда разозлило, что артистка как мать 2 детей поддерживает кремлевскую армию. Среди украинцев ее публично пристыдили Екатерина Осадчая, Анастасия Приходько, Мика Ньютон и Ксения Мишина.