Абсурдное празднование восьмой годовщины оккупации Крыма, которую не признает весь цивилизованный мир, разгневало Катю Осадчую. Она уверена, что Путин повторяет путь Гитлера.
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"Концерт рашистов. Гитлер в аду радуется, его дело живет", – прокомментировала телеведущая.
Катя Осадчая обратилась к Полине Гагариной
Больше всего Катю Осадчую разозлило то, что среди фанатиков Путина – Полина Гагарина. 34-летней певице, у которой 14-летний сын и 4-летняя дочь, она напомнила – за три недели войны в Украине кремлевская армия убила 109 детей.
Мама двоих детей, и они живы, в отличие от 109 детей Украины. Плачу от ярости и невозможности лично сказать Полине Гагариной, что я думаю,
– написала Катя Осадчая.
Полина Гагарина на пропагандистском митинге-концерте в Москве / Фото из инстаграм-сторис Кати Осадчей
С кем Катя Осадчая рассорилась из-за войны
- В первые дни войны ведущая обратилась к Ани Лорак, Светлане Лободе, Регине Тодоренко, Анне Седоковой и призвала их выбирать – "карьера или Родина", ведь те молчали или не называли Россию агрессоркой.
- Гастролершу MARUV Осадчая послала за российским кораблем и призвала отдать украинский паспорт.
- Украинского шоумена Антона Лирника, который "смылся" в Москву, звезда "разгромила" вдребезги. Она возмутилась, что тот уважительно просил Путина вывезти женщин и детей из Волновахи вместо того, чтобы остановить войну.
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