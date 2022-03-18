Кремль устроил помпезный митинг-концерт в Москве, чтобы отметить 8-ю годовщину незаконной оккупации Крыма, но и тот провалился. Якобы прямая трансляция оборвалась посреди речи Путина, в эфир пошло выступление пропагандиста Олега Газманова, певшего перед этим. Это развеселило Ксению Мишину и Владимира Остапчука.

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Владимир Остапчук и Ксения Мишина потролили Путина

Телеведущий Владимир Остапчук предположил, что Путин резко исчез с трансляции, потому что надоел не только всему цивилизованному миру, но и режиссерам монтажа.

Даже режиссеры монтажа не выдержали. Прямо посреди выступления Путлера врывается Газманов,

– написал Владимир Остапчук в инстаграме .

Путин выступил на Лужниках в Москве: видео

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В то же время актриса Ксения Мишина предположила, что Путина среди 200-тысячной толпы на "Лужниках" не было. Она намекнула на нашумевший факап главы Кремля со стюардессами и микрофоном , через который прошла его рука. Кроме того, звезда вспомнила, что российский бизнесмен Александр Конанихин обещает миллион долларов за голову Путина и удивилась, что его никто не застрелил.

А че в него никто не выстрелил? Миллион же дают, уже даже больше. Или стадион тоже нарисовали?

– подколола Ксения Мишина в инстаграме .