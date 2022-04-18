Звездные шуты Путина Полина Гагарина и Николай Басков анонсировали концерт ко Дню победы. В курортный город Бат-Ям они хотят приехать 9 мая с шоу-программой с красноречивым названием "ИZ России с любовью".

К теме Предательница Таисия Повалий выступила в Кремле с путинистами Михайловым и Басковым: видео

Ксения Мишина обратилась к жителям Израиля

"Я обожаю Израиль. Там живет моя бабушка. Я израильтирована с раннего детства! Для меня эта страна пропитана силой, духом и любовью. И отличным отношением к детям", – призналась актриса.

Она эмоционально обратилась к израильтянам с просьбой не порочить свою историю такими персонажами как Полина Гагарина и Николай Басков. Звезда просит не пускать путинистов в страну.

Я призываю всех жителей этой страны не впускать в свою историю таких предателей и фашистов, поддерживающих режим Z,

– попросила Ксения Мишина.

Скриншот из инстаграма Ксении Мишиной

Почему Басков и Гагарина – "предатели и фашисты"