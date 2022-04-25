Эстония запретила въезд двум российским артистам, "отличившимся" поддержкой путинского режима и войны. В балтийскую страну 5 лет не смогут приезжать Полина Гагарина и Филипп Киркоров.

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Запрещенные в Эстонии артисты

Решение о запретном действующем с 22 апреля. До 22 апреля 2027 звезды не смогут посещать Эстонию и давать там концерты.

Следовательно, в Таллине будет отменено выступление Киркорова и Гагариной на ледовом катке Tondiraba.

На войне все черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Это режим Путина убивает безобидных мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, на черной стороне,

– сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Интересно, что ранее министерша иностранных дел Эстонии не поддерживала "черный список" артистов. Похоже, мнение изменилось

Напомним , еще в январе 2021 года Киркорову на 5 лет запретили въезд в Литву . Тогда он пытался оспорить решение, но проиграл апелляцию.

Как Киркоров и Гагарина поддерживают войну