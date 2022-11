После концерта перед ранеными оккупантами в Крыму Филипп Киркоров отправился в тур по Казахстану. В Алматы у него было сразу несколько "ляпов", которые стали вирусными в сети, передает 24 канал. Так, в тикток слили видео, где певец ударил букетом по лицу кого-то из зрителей.

Кого Киркоров отхлестал букетом в Казахстане

Из видео видно, что раздраженный артист спускается в зал, подходит к мужчине в первом ряду и дважды хлещет его букетом роз. Все это под бурные аплодисменты и возгласы "ура". После этого псевдокороль швырнул цветы на сцену и как ни в чем не бывало продолжил концерт.

В комментарии росСМИ представительница Киркорова Екатерина Успенская объяснила, что тот отхлестал не зрителя, а подчиненного, который не пустил к нему фанатов.

Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти,

– оправдалась Успенская.

Она также добавила, что скандал вокруг Киркорова раздули потому, что "больше ничего не происходит", в то время как у них "концерты с аншлагами, гастрольный тур идет".

Пропутинский артист действительно оказался в центре внимания. На том же концерте в Алматы он опозорился перед публикой, появившись в прозрачном обжатом комбинезоне, через который просвечивались черные плавки. Сам Филипп Киркоров заявлял, что так его подколол кто-то из команды – во время перформанса с переодеванием на сцене сорвал с него шорты.

"Честно говоря, я таких шуток не люблю, но остался в безвыходном положении. Но show must go on (шоу должно продолжаться - 24 канал)", – комментировал певец в своем инстаграме.