Еще до вторжения России в Украину 24 февраля Полина Гагарина была подписана на инстаграм-страницу Мики Ньютон. Но в первые дни наступления украинка написала в сети, что все поддерживающие Россию могут от нее отписаться. Что и сделала россиянка.

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Я периодически могла общаться с Полиной Гагариной – мы не подруги, но были подписаны друг на друга. Она от меня отписалась. Мне казалось, что Полина молода, талантлива, прогрессивна, успешна. Но когда я увидела ее на сцене с этой лентой, я искренне расстроилась,

– говорит Мика Ньютон.

Артистка надеялась, что Гагарина сохранила здравый смысл и не будет молчать о войне, но на рашистском концерте, посвященном оккупации Крыма, она дала понять, на какой стороне:

"Думаю: "Ты же можешь себе сделать карьеру в любой стране, ты ведь такая талантливая... Как? Почему?" И потом я увидела, что она отписалась, и сразу же отписалась от ее страницы в ответ. Я ее уважала как музыканта, как певицу".

Звезды-решисты

На концерте в "Лужниках" 18 марта 2022, где к публике также выходил Владимир Путин, выступали Тимати, Гагарина, "Любэ", Олег Газманов, Владимир Машков. Также добавим, что 11 мая в Украину в оккупированный Донецк приезжали Григорий Лепс, Лариса Долина и Дмитрий Дюжев, они выступали по случаю Дня Республики. Украинская певица Тина Кароль уже высказалась по поводу позорного приезда Лепса, который поддержал российско-украинскую войну, потеряв немало собственных средств за рубежом и перспективы на карьеру за пределами России.

Внутреннее животное. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет". Заезжай глубже, не беги так быстро, мы встретим как следует. "Ты будешь едой для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодец,

– эмоционально выразилась Тина Кароль.