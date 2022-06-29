Было близко, – Коля Серга вспомнил, как под взрывы перегонял скорую из Николаева

Музыкант Коля Серга служит в Одессе, но на задания ездит по всей Украине. Так, смерть едва не догнана его в Николаеве, когда он с собратом перегонял две скорые.

К счастью, все ребята из части Коли Серги живы, однако не раз их жизни, как и его самого, были на волоске. Звезда вспомнил "эпический", как говорит сам момент, когда под взрывы гнал автомобиль скорой помощи из Николаева.

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Коля Серга попал под обстрел в Николаеве

Я однажды перегонял машину скорой помощи из Николаева под обстрелом. Как раз звучала воздушная тревога. Мы с моим собратом – за рулем одной я, за рулем другой он. У нас сирены, мы по встречки обгоняем на выезд из города. Воздушная тревога и взрывы. Взрывы были довольно близко,

– вспомнил Коля Серга.

По Одессе, где служит певец, Россия тоже запускает ракеты, и не раз он был недалеко от мест "прилетов".

"Конечно, я нахожусь в такой точке, что прилеты, которые по Одессе приходились, они приходились довольно недалеко от нас", – добавил Сергей.

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Кто со звезд попадал под обстрелы россиян