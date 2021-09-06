Кэтрин Винник поделилась, каких украинских традиций придерживается ее семья
Источник:"Светская жизнь"
Канадская актриса Кэтрин Винник недавно приехала в Украину. Она посетила интересные места Киева и город, где жили ее родители. Звезда рассказала, что в Торонто ее семья придерживается особых традиций. В частности, они празднуют Рождество.
Голливудская актриса и звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник гордится украинским происхождением. В Киеве и родных местах она чувствовала себя очень уютно. В интервью Кэтрин рассказала о семейных традициях, напоминающие ей о Родине.
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Кэтрин Винник о традициях
Знаменитость призналась, что дома она вместе с родителями немного говорит на украинском. К тому же ее называют не Кэтрин, а Катей, Екатериной.
Во время жизни в Торонто родители Кэтрин Винник всячески поддерживали воспитания дочери именно в украинской среде. В частности, актриса ходила в украинскую школу имени Цьопы Палиив и принадлежала к "Пласту". Среди традиций семья звезды придерживается празднования Рождества.
Мы празднуем украинское Рождество. Мы немного говорим дома на украинском. Я даже ходила в украинскую школу. Мне нравится быть украинкой,
– призналась актриса.
Что известно о Кэтрин Винник
- Родители, бабушки и дедушки актрисы – выходцы из Украины: со Львовщины и Тернопольщины. Дедушка Владимир был сечевым стрельцом.
- Родители Кэтрин много лет назад эмигрировали в Канаду. Однако до 8 лет девушка разговаривала только на украинском. Ее настоящее имя – Екатерина Винницкая.
- В 20 лет звезда единоборств впервые попала на съемочную площадку и начала изучать актерское мастерство в студии Уильяма Эспера в Нью-Йорке.
Перед Днем Независимости Кэтрин Винник посетила Украину:
- она прогулялась по центру Киева;
- посетила церемонию премии "Национальный легенда Украины";
- побывала на саммите первых леди и джентльменов;
- показала дом бабушки и дедушки в Бориславе;
- встретилась с пластунами.