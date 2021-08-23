22 августа Владимир Зеленский впервые вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины". Президент ввел новую премию к 30-летию Независимости Украины.
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Премию получили 7 личностей, которых президент назвал легендами:
- поэт Юрий Рыбчинский,
- художник Иван Марчук,
- футболист Олег Блохин,
- хореограф Мирослав Вантух,
- балерина Елена Потапова,
- певица София Ротару,
- композитор Мирослав Скорик (посмертно).
После вручения наград мероприятие продолжилось под открытым небом. На сцене выступали известные украинские исполнители: Наталья Могилевская, Александр Пономарев, Тина Кароль.
Специальной гостьей церемонии стала Кэтрин Винник – голливудская актриса украинского происхождения и звезда сериала "Викинги".
Кроме того, на мероприятии присутствовали и другие знаменитости:
- Оля Полякова;
- Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой;
- Екатерина Кухар и Александр Стоянов;
- Станислав Боклан;
- Влад и Лилия Ямы;
- Сергей и Снежана Бабкины;
- Маша Ефросинина;
- TAYANNA.
Фото с церемонии "Национальная легенда Украины"
Церемония вручения наград "Национальная легенда Украины" / Фото ОП
Владимир Зеленский и София Ротару / Фото ОП
Владимир Зеленский и Иван Марчук / Фото ОП
Александр Пономарев / Фото JetSetter
Наталья Могилевская / Фото ОП
Дмитрий Ступка с женой / Фото ОП
Влад и Лилия Ямы, Стас Боклан / Фото JetSetter
Сергей и Снежана Бабкины / Фото JetSetter
Кэтрин Винник / Фото JetSetter
Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото JetSetter
Оля Полякова с дочкой / Фото JetSetter
Тина Кароль / Фото JetSetter
TAYANNA / Фото JetSetter
Маша Ефросинина / Фото JetSetter