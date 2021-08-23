22 августа Владимир Зеленский впервые вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины". Президент ввел новую премию к 30-летию Независимости Украины.

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Премию получили 7 личностей, которых президент назвал легендами:

поэт Юрий Рыбчинский,

художник Иван Марчук,

футболист Олег Блохин,

хореограф Мирослав Вантух,

балерина Елена Потапова,

певица София Ротару,

композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Интересно, что артистка София Ротару получила красноречивое награду через 3 дня после того, как выступила на открытии фестиваля "Новая волна", который проходил в Сочи. Это не первый ее визит в Россию с концертом. В прошлом году Ротару исполнила "Червону руту" Владимира Ивасюка на "Песне года" в Москве.

После вручения наград мероприятие продолжилось под открытым небом. На сцене выступали известные украинские исполнители: Наталья Могилевская, Александр Пономарев, Тина Кароль.

Специальной гостьей церемонии стала Кэтрин Винник – голливудская актриса украинского происхождения и звезда сериала "Викинги".

Кроме того, на мероприятии присутствовали и другие знаменитости:

Оля Полякова;

Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой;

Екатерина Кухар и Александр Стоянов;

Станислав Боклан;

Влад и Лилия Ямы;

Сергей и Снежана Бабкины;

Маша Ефросинина;

TAYANNA.

Фото с церемонии "Национальная легенда Украины"



Церемония вручения наград "Национальная легенда Украины" / Фото ОП



Владимир Зеленский и София Ротару / Фото ОП



Владимир Зеленский и Иван Марчук / Фото ОП



Александр Пономарев / Фото JetSetter



Наталья Могилевская / Фото ОП



Дмитрий Ступка с женой / Фото ОП



Влад и Лилия Ямы, Стас Боклан / Фото JetSetter



Сергей и Снежана Бабкины / Фото JetSetter



Кэтрин Винник / Фото JetSetter



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото JetSetter



Оля Полякова с дочкой / Фото JetSetter



Тина Кароль / Фото JetSetter



TAYANNA / Фото JetSetter



Маша Ефросинина / Фото JetSetter