22 августа Владимир Зеленский впервые вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины". Президент ввел новую премию к 30-летию Независимости Украины.

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Премию получили 7 личностей, которых президент назвал легендами:

  • поэт Юрий Рыбчинский,
  • художник Иван Марчук,
  • футболист Олег Блохин,
  • хореограф Мирослав Вантух,
  • балерина Елена Потапова,
  • певица София Ротару,
  • композитор Мирослав Скорик (посмертно).

После вручения наград мероприятие продолжилось под открытым небом. На сцене выступали известные украинские исполнители: Наталья Могилевская, Александр Пономарев, Тина Кароль.

Специальной гостьей церемонии стала Кэтрин Винник – голливудская актриса украинского происхождения и звезда сериала "Викинги".

Кроме того, на мероприятии присутствовали и другие знаменитости:

  • Оля Полякова;
  • Дмитрий Ступка с женой Полиной Логуновой;
  • Екатерина Кухар и Александр Стоянов;
  • Станислав Боклан;
  • Влад и Лилия Ямы;
  • Сергей и Снежана Бабкины;
  • Маша Ефросинина;
  • TAYANNA.

Фото с церемонии "Национальная легенда Украины"


Церемония вручения наград "Национальная легенда Украины" / Фото ОП


Владимир Зеленский и София Ротару / Фото ОП


Владимир Зеленский и Иван Марчук / Фото ОП


Александр Пономарев / Фото JetSetter


Наталья Могилевская / Фото ОП


Дмитрий Ступка с женой / Фото ОП


Влад и Лилия Ямы, Стас Боклан / Фото JetSetter


Сергей и Снежана Бабкины / Фото JetSetter


Кэтрин Винник / Фото JetSetter


Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото JetSetter


Оля Полякова с дочкой / Фото JetSetter


Тина Кароль / Фото JetSetter


TAYANNA / Фото JetSetter


Маша Ефросинина / Фото JetSetter