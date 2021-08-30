Голливудская актриса с украинскими корнями Кэтрин Винник продолжает делиться яркими фото с поклонниками. Она прибыла в Украину еще накануне Дня Независимости и, похоже, решила остаться на родине некоторое время.

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Кэтрин Винник навестила пластунов

На днях Кэтрин Винник посетила "Пласт" в Киеве – национальную скаутскую организацию. Звезда надела рубашку бежевого цвета с вышивкой и черную юбку-карандаш, что очень напоминало наряд пластунов. Волосы она заплела в широкую косу, а на лице сделала яркий макияж.

Кэтрин Винник не смогла не сделать несколько фото на память с пластунами, ведь когда-то принадлежала к этой организации.

Так замечательно воссоединиться со своей украинской скаутской группой детства "Пласт". Спасибо за такой теплый прием!

– написала Кэтрин Винник под фотографиями.



Кэтрин Винник с пластунами / Фото из инстаграма звезды



Кэтрин Винник с пластунами / Фото из инстаграма звезды



Кэтрин Винник с пластунами / Фото из инстаграма звезды



Кэтрин Винник с пластунами / Фото из инстаграма звезды

Кэтрин Винник и "Пласт"

В "Пласт" Кэтрин начала ходить в Торонто. Когда была новичком, то принадлежала к 10 гнезду (подразделению) "Василька", а впоследствии к 10 куреню, кружок "Кедры". Часто Кэтрин была воспитательницей в новацких лагерях, а также занималась с пластунами вне лагеря.

Об участии в "Пласте" звезда рассказывала в интервью:" Мои родители всегда поощряли к участию в "Пласте", потому что это было отличным орудием для воспитания и развития лидерских навыков. Этот опыт дал мне много пользы во взрослой жизни". Однако затем звезда покинула организацию из-за нехватки времени.

Кэтрин Винник уже успела посетить самые интересные места Киева. Где еще побывала знаменитость – читайте в материале.