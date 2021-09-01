Известная американская супермодель Джиджи Хадид все меньше времени проводит в моделинге, зато развивается в других сферах и уделяет время маленькой дочери. Как звезда провела последние дни лета, она показала в фото.
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Как Джиджи Хадид провела август
Последние недели лета 2021 года Джиджи Хадид основном проводила на семейном ранчо, в Пенсильвании. Там звезда собирала фрукты и овощи, ухаживала за цветами и просто прогуливалась с дочкой.
Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Джиджи Хадид
Джиджи Хадид с дочкой / Фото из инстаграма Джиджи Хадид
В этом месяце дочери Джиджи Хадид Хаи исполнилось 11 месяцев. Модель редко показывает фото дочери, а когда делает это, то скрывает лицо.
Также Хадид рассказывала, что искренне радуется каждому успехам дочери: "Главное – это простые вещи. Видеть, как она узнает что-то новое каждый день, даже если это, например, простые действия: взять чашку или положить мяч в лунку. Ты просто думаешь, что это лучшее, что это гениально".
Донька Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Джиджи Хадид
Джиджи Хадид поделилась откровенной фотографией в обтягивающих фиолетовом костюме. Она в очередной раз продемонстрировала безупречную фигуру. Свой образ модель дополнила золотистыми украшениями на шее, а волосы собрала в пучок.
Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Джиджи Хадид
В августе звезда не забывала и об отдыхе. Поэтому проводила время в бассейне.
Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Джиджи Хадид