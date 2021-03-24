К'яра Ферраньї замилувала серією нових фото з новонародженою донькою
23 березня одна з найпопулярніших італійських блогерок К'яра Ферраньї вдруге стала мамою. Вона народила дівчинку, яку назвала Вікторією. 33-річна знаменитість поділилася серією миловидних кадрів з пологового будинку.
Джерело:інстаграм К'яри Ферраньї
Зірковий бейбі-бум продовжується. Ще одними щасливими батьками стали fashion-блогерка К'яра Ферраньї та репер Fedez. Вони вже встигли розповісти шанувальникам радісну новину та оприлюднюють нові милі фото.
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Нові фото доньки К'яри Ферраньї
Улюблениця мільйонів наразі перебуває в пологовому будинку. Поруч із нею є коханий чоловік, який у всьому підтримує та допомагає з малечею.
Судячи з фото, К'яра неймовірно щаслива, що нарешті познайомилася з донькою. Вона поширила серію кадрів, де лежить на лікарняному ліжку, в палаті. Біля Ферраньї бачимо її коханого, який ніжно обіймає її та доньку.
Маленька Вікторія пригорнулася до матері, вона спала на її грудях, що замилувало користувачів мережі. У дописі зіркова матуся розсекретила й час народження донечки. Вікторія з'явилася на світ 23 березня о 3:18.
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Зіркові батьки та їхні діти:
- Емілі Ратажковскі показала новонародженого сина;
- Світлана Тарабарова замилувала мережу світлинами з 6-місячною донькою;
- Джанлука Ваккі показав, як 3-місячна донечка кусає його за ніс.
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