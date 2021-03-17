Известная американская модель Эмили Ратажковски впервые стала мамой 8 марта. Звезда поделилась с поклонниками новой фотографией новорожденного сына.

Знаменитая американская актриса и модель Эмили Ратажковски обнародовала новое фото новорожденного сына. Так, звезда стала мамой впервые 8 марта.

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Новое фото сына Эмили Ратажковски

На этот раз на снимке позировала не звездная мамочка, а отец – продюсер Себастьян Бир-Макклард. Он держал на руках малыша, завернутого в синие пеленки. Модель скрывает лицо первенца от публики, поэтому закрыла его лицо смайлом в виде сердца.

Эмили сфотографировала мужа с сыном сверху, поэтому кадр получился особенно атмосферный. Возле Себастьяна с сыном лежала собака супругов. Ратажковски прокомментировала это: "Лучший старший брат". Так она дала понять, что четвероногий любимец хорошо обращается с малышом.



Новое фото сына Эмили Ратажковски / Фото из инстаграм-сторис

Эмили Ратажковски стала мамой впервые