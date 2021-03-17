Эмили Ратажковски показала трогательное фото новорожденного сына
Известная американская модель Эмили Ратажковски впервые стала мамой 8 марта. Звезда поделилась с поклонниками новой фотографией новорожденного сына.
Источник:инстаграм Эмили Ратажковски
Знаменитая американская актриса и модель Эмили Ратажковски обнародовала новое фото новорожденного сына. Так, звезда стала мамой впервые 8 марта.
Смотрите также С каждым днем люблю все больше, – Хэлли Берри трогательно поздравила дочь с 13-летием
Новое фото сына Эмили Ратажковски
На этот раз на снимке позировала не звездная мамочка, а отец – продюсер Себастьян Бир-Макклард. Он держал на руках малыша, завернутого в синие пеленки. Модель скрывает лицо первенца от публики, поэтому закрыла его лицо смайлом в виде сердца.
Эмили сфотографировала мужа с сыном сверху, поэтому кадр получился особенно атмосферный. Возле Себастьяна с сыном лежала собака супругов. Ратажковски прокомментировала это: "Лучший старший брат". Так она дала понять, что четвероногий любимец хорошо обращается с малышом.
Новое фото сына Эмили Ратажковски / Фото из инстаграм-сторис
Эмили Ратажковски стала мамой впервые
- Модель сообщила о своей беременности в конце октября прошлого года. Она подчеркнула, что первенец сам выберет свой пол, когда ему исполнится 18 лет.
- 8 марта Эмили Ратажковски родила сына, однако сообщила об этом публике только через 3 дня. Она опубликовала чувственное фото с малышом и рассекретила его имя.
- "Сильвестр Аполлон Беар присоединился к нашей земной стороне. Озорной прибыл 8.03.21 – в самое нереальное, самое красивое и полное любви утро", – сообщила в публикации Ратажковски.
Поделиться новостью