Ким Кардашян засветила грудь в платье Givenchy с глубоким декольте: эротическое фото
Американская знаменитость Ким Кардашян обнародовала новые эротические снимки. Она показала откровенный образ в изумрудном платье от знаменитого бренда Givenchy.
Источник:инстаграм Ким Кардашян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян поделилась с поклонниками очередной серией пикантных снимков. Она продемонстрировала стильный, но довольно откровенный образ.
Горячо жена Владимира Остапчука засветила грудь в бикини: горячее фото
Образ Ким Кардашян
Светская львица предстала в роскошной фотосъемке. Она позировала перед камерой в изумрудном платье длины макси от французского модного дома Givenchy. Глубокое декольте сделало акцент на пышном бюсте, а обтягивающий фасон позволил похвастаться точеной талией и аппетитными бедрами.
Наряд Ким Кардашян соединила с лаконичными светло-серыми босоножками на высоком каблуке. Она дополнила соблазнительный look сумкой в тон с большими камешками, множеством колец и серебристой массивной цепочкой с шипами на шее.
Знаменитость распустила длинные волосы и уложила их нежными волнами. Ким Кардашян сделала фирменный макияж, удачно завершающий стильный аутфит. Она подчеркнула глаза темными тенями и черными стрелками, а губы подчеркнула матовой нюдовой помадой.
Для просмотра фото листайте вправо:
Жаркие образы Ким Кардашян
- Знаменитость обнародовала откровенное фото, где предстала обнаженной;
- Звезда показала пикантный снимок в бикини.
- Кардашян засветила грудь в провокационном топе.
Поделиться новостью