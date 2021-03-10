Американская знаменитость Ким Кардашян обнародовала новые эротические снимки. Она показала откровенный образ в изумрудном платье от знаменитого бренда Givenchy.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян поделилась с поклонниками очередной серией пикантных снимков. Она продемонстрировала стильный, но довольно откровенный образ.

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Образ Ким Кардашян

Светская львица предстала в роскошной фотосъемке. Она позировала перед камерой в изумрудном платье длины макси от французского модного дома Givenchy. Глубокое декольте сделало акцент на пышном бюсте, а обтягивающий фасон позволил похвастаться точеной талией и аппетитными бедрами.

Наряд Ким Кардашян соединила с лаконичными светло-серыми босоножками на высоком каблуке. Она дополнила соблазнительный look сумкой в тон с большими камешками, множеством колец и серебристой массивной цепочкой с шипами на шее.

Знаменитость распустила длинные волосы и уложила их нежными волнами. Ким Кардашян сделала фирменный макияж, удачно завершающий стильный аутфит. Она подчеркнула глаза темными тенями и черными стрелками, а губы подчеркнула матовой нюдовой помадой.

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