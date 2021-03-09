Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк не стесняется обнажаться перед большой аудиторией поклонников. Она поделилась новым фото, где предстала в бикини.

Обольстительная жена украинского шоумена Кристина Горняк показала, как провела 8 Марта. Она вместе с Владимиром Остапчуком посетила спа-отель с дельфинами, где насладилась элитным отдыхом в праздник.

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Откровенное фото Кристины Горняк

Пользуясь случаем жена телеведущего устроила горячую фотосессию. Она примерила монобикини цвета хаки с оригинальными вырезами в зоне декольте. Откровенный купальник позволил Кристине похвастаться упругой грудью. Но не меньшее внимание привлекали стройные ножки нотариуса и ее тонкая талия.

Сверху жена Остапчука накинула серый халат, который эффектно выглядел на фото. Кристина Горняк дополнила сексуальный образ серьгами-кольцами, браслетом на ноге и солнцезащитными очками. Волосы нотариуса были влажными, что придавало пикантной нотки кадру. Кристина предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.



Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Сторонники поделились впечатлениями от эротического фото жены шоумена: