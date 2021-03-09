Жена Владимира Остапчука засветила грудь в бикини: горячее фото
Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк не стесняется обнажаться перед большой аудиторией поклонников. Она поделилась новым фото, где предстала в бикини.
Источник:инстаграм Кристины Горняк
Обольстительная жена украинского шоумена Кристина Горняк показала, как провела 8 Марта. Она вместе с Владимиром Остапчуком посетила спа-отель с дельфинами, где насладилась элитным отдыхом в праздник.
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Откровенное фото Кристины Горняк
Пользуясь случаем жена телеведущего устроила горячую фотосессию. Она примерила монобикини цвета хаки с оригинальными вырезами в зоне декольте. Откровенный купальник позволил Кристине похвастаться упругой грудью. Но не меньшее внимание привлекали стройные ножки нотариуса и ее тонкая талия.
Сверху жена Остапчука накинула серый халат, который эффектно выглядел на фото. Кристина Горняк дополнила сексуальный образ серьгами-кольцами, браслетом на ноге и солнцезащитными очками. Волосы нотариуса были влажными, что придавало пикантной нотки кадру. Кристина предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.
Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк
Сторонники поделились впечатлениями от эротического фото жены шоумена:
- Выглядите прекрасно;
- Крутое фото;
- Огонь. Сексуально;
- Вы очень классная.
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