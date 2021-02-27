Американская знаменитость Ким Кардашьян впервые после того, как подала на развод с Канье Уэстом, опубликовала жаркое фото в бикини. Звезда в который раз завела сеть.

Похоже, Ким Кардашьян вполне спокойно переживает бракоразводный процесс с Канье Уэстом. Даже после того, как звезды подали документы на развод, светская львица взбудоражила сеть жарким фото.

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Ким Кардашьян в бикини

Американская знаменитость позировала перед камерой на фоне моря и песка. Позади нее было несколько шезлонгов, поэтому, возможно, что Ким отдыхала с сестрами. Яркое солнце только виднелось на горизонте.

Кардашьян позировала в бордовом купальнике-бюстгальтере, который удачно подчеркнул аппетитные формы звезды. Верх она соединила с оранжевой мини-юбкой, сделавшей акцент на тонкой талии.

Соблазнительный образ Ким дополнила золотой цепочкой на шее и солнцезащитными очками. Длинные волосы светская львица выровняла и распустила. На лице Ким Кардашьян сделала легкий макияж.



Ким Кардашьян / Фото с инстаграма Ким Кардашьян

Сексапильный look знаменитости взбудоражил воображение поклонников: