Американская знаменитость Ким Кардашьян продолжает будоражить воображение поклонников. На днях звезда позировала в эротической фотосессии, где продемонстрировала обнаженное тело в одних колготках.

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян не стесняется обнажаться для откровенных фотосъемок. В частности, она позировала для рекламной кампании колготок собственного бренда Skims.

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Ким Кардашьян позировала обнаженной

Знаменитость позировала перед камерой полностью обнаженная. Пышную грудь она прикрыла руками, которые скрестила. Ким Кардашьян также продемонстрировала аппетитные бедра в полупрозрачных блестящих колготках, что придало фотографии особой перчинки.

Длинные волосы звезда распустила и уложила нежными волнами. Завершающим в look Кардашьян стал макияж. Светская львица накрасила глаза коричневыми тенями, которые невероятно ей подходят, а также подчеркнула губы розовой помадой.



Ким Кардашьян / Фото з інстаграму Ким Кардашьян

Поклонников покорил горячий образ знаменитости. Об этом они написали в комментариях: