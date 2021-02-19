Светская львица Ким Кардашян даже в роскошном поместье в Лос-Анджелесе демонстрирует соблазнительные образы. Она покорила сеть новыми смелыми фото, на которых позировала в провокационном топе с акцентом на груди и брюках.

За страницей Ким Кардашян в инстаграме следят 205 миллионов пользователей. Поэтому внимание публики звезда должна подогревать даже тогда, когда в США не происходит никаких светских мероприятий и вечеринок. Так, модель устроила домашнюю фотосессию в провокационных нарядах.

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Смелый образ Ким Кардашян

Знаменитость надела свободные брюки песочного цвета в стиле стритстайл с многочисленными карманами, которые соединила с обувью на шпильках и с острым носком. Однако главной изюминкой look стал откровенный короткий топ с длинными рукавами и завязками на спине и талии. Наряд напоминал рубашку, однако прикрывал лишь пышный бюст Ким Кардашян, обнажив стройную талию.

Светская львица распустила и едва накрутила длинные волосы для домашней съемки. Из аксессуаров она подобрала стильные солнцезащитные очки с леопардовым принтом, а макияж сделала с акцентом на глазах и нюдовой помадой.

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Стоит добавить, что за последние недели Ким Кардашян заметно похудела. В сети уже успели предположить, что так на звезде сказалось сложное расставания с мужем Канье Уэстом. По информации инсайдеров, супруги больше не разговаривают друг с другом, а сам рэпер очень встревожен и расстроен из-за неизбежного развода.